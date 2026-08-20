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20.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag tiefrot

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,6 Prozent auf 104,43 USD abwärts.

Walmart
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,6 Prozent auf 104,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'107 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 103,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'459'716 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 8,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,996 USD. Am 21.05.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177.75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2028 auf 3,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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