Die Walmart-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 126,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'341 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,29 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'063'534 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 7,03 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Am 20.08.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 22.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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