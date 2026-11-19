Die Walmart-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 125,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'932 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,29 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'818'212 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,69 USD ab. Abschläge von 20,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 22.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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