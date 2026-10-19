Walmart Aktie News: Walmart verteuert sich am Montagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 119,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 119,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 118,39 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'301'677 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,35 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 187.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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