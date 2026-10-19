Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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19.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walmart-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 118,79 USD.
Mit einem Kurs von 118,79 USD zeigte sich die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'998 Punkten steht. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,14 USD an. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,05 USD nach. Bei 118,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 580'815 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,74 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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