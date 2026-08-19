Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend auf grünem Terrain

Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 115,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'469 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 116,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 115,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'770'410 Walmart-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 95,43 USD fiel das Papier am 27.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,57 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,996 USD belaufen. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177.75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 20.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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