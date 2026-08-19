Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 116,32 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 116,32 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'610 Punkten liegt. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 116,85 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,20 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 967'889 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 16,19 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177.75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165.61 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Walmart-Bilanz für Q2 2027 wird am 20.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,90 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren
Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
19.08.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Walmart am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.