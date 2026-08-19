Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 116,32 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'610 Punkten liegt. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 116,85 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,20 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 967'889 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 16,19 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177.75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Walmart-Bilanz für Q2 2027 wird am 20.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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