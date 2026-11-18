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18.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 126,84 USD nach.
Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 126,84 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'286 Punkten steht. Bei 125,10 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'578'182 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 99,69 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,40 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,997 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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