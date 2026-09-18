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18.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend fester

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Walmart
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Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 107,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Die Walmart-Aktie legte bis auf 107,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6'860'779 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 7,69 Prozent wieder erreichen.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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