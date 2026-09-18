Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 107,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie legte bis auf 107,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 106,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'972'632 Walmart-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 20,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot