Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 115,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'377 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 116,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 116,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'243'004 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,78 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.08.2025 auf bis zu 95,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,996 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177.75 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 165.61 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.08.2026 terminiert. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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