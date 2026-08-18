Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 115,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'417 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 116,23 USD. Bei 116,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 895'659 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 17,24 Prozent sinken.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,996 USD je Aktie ausschütten. Walmart veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 177.75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 165.61 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 20.08.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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