Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 127,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'767 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 127,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'347'637 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Bei 99,69 USD fiel das Papier am 20.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 21,73 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 187.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Am 22.02.2028 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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