Die Walmart-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 128,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'229 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 129,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 923'788 Walmart-Aktien.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 5,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,69 USD am 20.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,44 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Walmart dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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