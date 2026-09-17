Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Einbussen

Die Walmart-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 106,72 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'816 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 106,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'366'827 Walmart-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (98,90 USD). Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 7,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 20.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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