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17.09.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Walmart

Walmart Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 107,00 USD.

Walmart
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Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 107,00 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'785 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,69 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 675'364 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,31 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 98,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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