Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 114,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'486 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 114,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,03 USD. Zuletzt wechselten 1'622'525 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 18,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.08.2025 (95,43 USD). Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 16,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,996 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.05.2026. In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 177.75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 165.61 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Walmart am 20.08.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse