Walmart Aktie News: Walmart am Montagnachmittag schwächer

Das Papier von Walmart gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 115,03 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'563 Punkten realisiert. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,03 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,03 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 557'465 Aktien.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,43 USD am 27.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 20,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,996 USD ausgeschüttet werden. Am 21.05.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177.75 Mrd. USD im Vergleich zu 165.61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse