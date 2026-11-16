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16.11.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart reagiert am Montagabend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Zuletzt wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 128,32 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 128,32 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'624 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 129,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 129,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'886'790 Walmart-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 5,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 29,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Walmart-Bilanz für Q3 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 22.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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