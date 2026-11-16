Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Das Papier von Walmart konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 128,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'968 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,79 USD. Bisher wurden heute 888'955 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 4,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 22.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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