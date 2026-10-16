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16.10.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend nordwärts

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 118,82 USD.

Walmart
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Das Papier von Walmart legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 118,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'886 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Walmart-Aktie bei 119,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'757'470 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 16,76 Prozent wieder erreichen.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 177.40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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