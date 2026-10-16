Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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16.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 119,17 USD.
Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 119,17 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'402 Punkten tendiert. Bei 119,48 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 118,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'531'124 Walmart-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Gewinne von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,01 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.11.2027 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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