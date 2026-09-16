Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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16.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 108,37 USD zu.
Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 108,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. Bei 108,66 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'093'534 Walmart-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 24,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 9,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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