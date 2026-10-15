Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’331 1.4%  SPI 20’207 1.3%  Dow 52’156 1.0%  DAX 25’369 0.3%  Euro 0.9291 -0.3%  EStoxx50 6’164 -0.4%  Gold 4’156 1.2%  Bitcoin 67’833 -0.1%  Dollar 0.8296 -0.6%  Öl 105.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Coca-Cola-Aktie auf Rekordkurs: Wie Zins- und KI-Sorgen die Aktie des Getränkeriesen beflügeln
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Suche...
ETF Sparplan

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart verteuert sich am Nachmittag

Walmart Aktie News: Walmart verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walmart legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 119,88 USD.

Walmart
99.32 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 119,88 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Bei 121,36 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 120,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'547'230 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten