Walmart Aktie News: Walmart verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 119,88 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Bei 121,36 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 120,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'547'230 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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