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15.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart fällt am Dienstagabend

Walmart Aktie News: Walmart fällt am Dienstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 108,77 USD abwärts.

Walmart
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 108,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'020 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 108,23 USD. Bei 108,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'586'330 Stück gehandelt.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 19,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 98,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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