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15.09.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 108,61 USD nach.

Walmart
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Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 108,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'913 Punkten notiert. Bei 108,23 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 108,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 612'496 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. 24,44 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 98,90 USD erreichte der Anteilsschein am 15.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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