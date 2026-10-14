Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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14.10.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 115,51 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'443 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 115,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'349'158 Walmart-Aktien den Besitzer.
Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 19.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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