Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Montagabend stärker

Um 20:26 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 109,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'454 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 109,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'277'445 Walmart-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 19,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (98,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 9,58 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,997 USD belaufen. Am 20.08.2026 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet. Am 16.11.2027 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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