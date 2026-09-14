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14.09.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 108,70 USD.

Walmart
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Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 108,70 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'315 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 109,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 984'638 Walmart-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 135,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,33 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Am 20.08.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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