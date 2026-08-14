Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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14.08.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 115,33 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 115,33 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 114,64 USD. Bei 115,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 1'284'305 Aktien.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 14,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,996 USD belaufen. Walmart veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,33 Prozent auf 177.75 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 20.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 17.08.2027.
Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,90 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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