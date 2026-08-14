Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Verlusten

Die Walmart-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 115,29 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'817 Punkten notiert. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,25 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 115,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 410'627 Walmart-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 17,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Mit Abgaben von 17,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,996 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.05.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177.75 Mrd. USD im Vergleich zu 165.61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 17.08.2027.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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