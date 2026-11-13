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13.11.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Walmart zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 127,61 USD.
Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 127,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 128,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'771'148 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 5,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,50 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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