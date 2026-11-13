Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen
Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Barbell-Strategie: Das sollten Anleger über die "Hantelstrategie" wissen
Suche...
Plus500 Depot

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden

Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Walmart zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 127,61 USD.

Walmart
105.98 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 127,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 128,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'771'148 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 5,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walmart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.11.26 Walmart Outperform Bernstein Research
10.11.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Walmart 105.98 1.03% Walmart

Walmart am 13.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.