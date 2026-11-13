Walmart Aktie News: Walmart schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 127,65 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'065 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,19 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 614'885 Walmart-Aktien.

Bei 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 5,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 22,52 Prozent Luft nach unten.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187.94 Mrd. USD – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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