Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,89 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'890 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 114,82 USD. Bei 114,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 618'242 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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