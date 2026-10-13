Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Walmart zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 113,89 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,89 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'890 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 114,82 USD. Bei 114,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 618'242 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
16:29
|Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Montagabend (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.