Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 115,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'040 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 115,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 116,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 665'998 Stück.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,36 Prozent hinzugewinnen. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,996 USD. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,33 Prozent auf 177.75 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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