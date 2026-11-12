Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 125,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'486 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 127,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 1'903'336 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 6,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 27,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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