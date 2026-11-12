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12.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart zieht am Nachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 126,69 USD.
Das Papier von Walmart konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 126,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'398 Punkten liegt. Bei 127,66 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 126,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 910'803 Stück.
Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Gewinne von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,90 USD am 15.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 21,94 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Am 16.11.2027 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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