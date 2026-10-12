Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Montagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 112,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'820 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie legte bis auf 112,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'265'878 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 19,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2025 Kursverluste bis auf 98,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 14,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten