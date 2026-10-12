Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Montagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 112,76 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 112,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'820 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie legte bis auf 112,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'265'878 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 19,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2025 Kursverluste bis auf 98,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 14,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
20:27
|Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Montagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Walmart Aktie News: Walmart zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: US-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.