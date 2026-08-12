Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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12.08.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend in Grün
Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 115,30 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 115,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'808 Punkten tendiert. Bei 115,60 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'473'775 Walmart-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 17,22 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Am 21.05.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177.75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165.61 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 17.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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