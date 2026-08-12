Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’735 -0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’366 -1.0%  Bitcoin 51’645 0.2%  Dollar 0.8133 0.0%  Öl 88.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swissquote Group154823524Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
ETF Sparplan

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Abend in Grün

Walmart Aktie News: Walmart am Abend in Grün

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 115,30 USD.

Walmart
94.90 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 115,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'808 Punkten tendiert. Bei 115,60 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'473'775 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 17,22 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Am 21.05.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177.75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 17.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.05.26 Walmart Buy UBS AG
22.05.26 Walmart Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Walmart Overweight Barclays Capital
21.05.26 Walmart Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
14:47 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
11:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
09:48 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:14 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
08:51 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’098.53 19.66 SX0BIU
Short 15’398.95 13.89 SYBB4U
Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.53 SXBF7U
Long 13’596.71 13.63 S0BF1U
Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Walmart 94.90 1.81% Walmart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber
Nach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.