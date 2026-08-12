Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’814 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’412 1.0%  Bitcoin 51’522 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Walmart zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 114,84 USD.

Walmart
93.21 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 114,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 115,14 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 112,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'009'515 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 17,69 Prozent Luft nach oben. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,91 Prozent.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177.75 Mrd. USD im Vergleich zu 165.61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.08.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten