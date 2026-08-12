Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 114,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 115,14 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 112,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'009'515 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 17,69 Prozent Luft nach oben. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,91 Prozent.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177.75 Mrd. USD im Vergleich zu 165.61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.08.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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