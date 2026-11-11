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11.11.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Anleger schicken Walmart am Mittwochabend auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 124,68 USD.
Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 124,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'445 Punkten notiert. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,84 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,50 USD. Bisher wurden heute 1'320'036 Walmart-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,40 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 98,90 USD fiel das Papier am 15.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,68 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 187.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 USD je Walmart-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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