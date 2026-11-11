Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 124,44 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'087 Punkten realisiert. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,02 USD nach. Bei 124,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 633'442 Aktien.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,61 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Am 20.08.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187.94 Mrd. USD – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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