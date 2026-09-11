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11.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden

Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 107,01 USD.

Walmart
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 107,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'609 Punkten steht. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 107,01 USD. Bei 106,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'207'988 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 26,30 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 20.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 177.40 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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