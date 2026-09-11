Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 105,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'558 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,50 USD an. Bei 106,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 499'993 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Bei einem Wert von 98,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 6,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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