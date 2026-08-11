Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagabend tiefer

Um 20:26 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 112,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'868 Punkten steht. Bei 112,19 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,35 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'428'930 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 20,14 Prozent zulegen. Bei 95,43 USD fiel das Papier am 27.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 15,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,996 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.05.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.75 Mrd. USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 20.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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