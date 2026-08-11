Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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11.08.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 112,31 USD.
Die Walmart-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 112,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'044 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 112,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,35 USD. Zuletzt wechselten 608'767 Walmart-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Zuwachs von 20,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 17,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,996 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Am 21.05.2026 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177.75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 165.61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Walmart-Bilanz für Q2 2027 wird am 20.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 17.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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