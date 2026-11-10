Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagabend auf grünem Terrain

Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 20:26 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'207 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 126,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'602'956 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,42 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Abschläge von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Walmart die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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