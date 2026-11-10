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10.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 125,06 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 125,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'150 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 124,59 USD. Mit einem Wert von 125,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 674'567 Walmart-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 8,07 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 20,92 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Am 16.11.2027 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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