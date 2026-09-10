Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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10.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,92 USD.
Mit einem Wert von 105,92 USD bewegte sich die Walmart-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'991 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 107,16 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 105,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 106,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'411'624 Walmart-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Gewinne von 27,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 6,63 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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