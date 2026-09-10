Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 106,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'219 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 107,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 723'432 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 7,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Am 20.08.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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